În după-amiaza de 23 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină pe strada Cosmonauților, din municipiu, unde, o femeie a fost agresată fizic.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit faptul că o femeie de 31 de ani ar fi fost agresată fizic de către fostul soț.

În urma intervenției și a evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, pentru o perioadă de cinci zile, conform prevederilor legale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș acordă o atenție deosebită prevenirii și combaterii faptelor de violență domestică, intervenind cu promptitudine în toate situațiile semnalate și utilizând toate instrumentele legale pentru protejarea victimelor.

Reamintim cetățenilor că orice formă de violență fizică, psihologică, verbală, sexuală, economică sau socială este pedepsită de lege.Siguranța victimelor și prevenirea escaladării actelor de violență reprezintă o prioritate permanentă pentru polițiști.