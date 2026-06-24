În urma probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Comunal Băiuț, sub supravegherea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 44 de ani și un tânăr de 16 ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 20 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați despre faptul că în noaptea de 19/20 iunie a.c., în intervalul orar 22.00-08.00, persoane necunoascute ar fi intrat prin efracție într-un bar de pe raza localității Băiuț, de unde ar fi sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice, pachete de țigări și o sumă de bani.

De îndată, polițiștii au demarat cercetările în vederea identificării persoanelor bănuite de comiterea faptei și recuperării prejudiciului cauzat.

În baza activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști s-a stabilit că persoanele bănuite de comiterea faptei sunt un bărbat de 44 de ani și un tânăr de 16 ani, din localitatea Băiuț.

Având în vedere materialul probator existent în cauză, ieri, 23 iunie a.c., polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, au dispus față de cei doi măsura reținerii pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Astăzi, 24 iunie, cei în cauză urmează să fie prezentați instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitatea care nu poate, în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.