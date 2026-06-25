Autoritățile administrației publice locale și Garnizoana Baia Mare organizează, în zilele de 25 și 26 iunie, manifestările dedicate Ceremoniei publice de înălțare a Drapelului Național al României.

Programul ceremonialului militar și religios este următorul:

25 iunie, între orele 18.00 și 18.15, în fața sediului Instituției Prefectului – Județul Maramureș, situat pe Bulevardul Unirii nr. 15 din Baia Mare, Drapelul Național al României va fi coborât de pe catarg și depus pentru sfințire la Catedrala Episcopală ”Sfânta Treime”.

26 iunie, între orele 10.00 și 10.30, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime, va fi oficiată slujba de sfințire a Drapelului Național al României.

Începând cu ora 10.30, pe platoul din fața sediului instituției va avea loc Ceremonia publică de înălțare a Drapelului Național al României, la care sunt invitați să participe parlamentarii maramureșeni, reprezentanți ai autorităților publice, ai instituțiilor serviciilor publice deconcentrate, organizații neguvernamentale și cetățeni care doresc să marcheze această zi cu semnificație națională.