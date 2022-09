Felicitari sportivilor de la Galactic Dance care au debutat ieri in prima competitie din acest sezon, majoritatea dintre ei la noi clase de dans!

*Tiut Cristian-Trufan Teodora-locul 4 Open Latino 16-34 ani;

*Barkoczi Christian-Pruna Stefana-locul 6 in finala Open Latino 16-34 ani si locul 4 Open Standard 16-34 ani;

*Waltner Eric- Buchman Renata-locul 4 clasa D 16-34 de ani latino si locul 5 in finala de Open Basic 16-34 de ani ale aceleasi varste;

*Waltner Eric-Cuceu Roberta-locul 4 clasa D 16-34 ani Standard;

*Surduc Tomas-Cucosel Elisa-prima participare la clasa D 12-15 ani:

-semifinala clasa D 12-15 ani;

-semifinala Open Basic Latino 12-15 ani;

-semifinala Open Basic Standard 12-15 ani;

*Chioreanu Sergiu-Botis Carla-semifinala clasa Hobby 12-15 ani;

*Iuhas Razvan-Miclaus Melissa-semifinala clasa Hobby 12-15 ani!

Sportivii se pregătesc in cele ce urmeaza pentru concursul ce se va desfasura la Deva in weekendul ce urmeaza, dar si pentru Campionatul National de clase la dans sportiv, ce va avea loc la Baia Mare in 1-2 Octombrie!