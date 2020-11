Persoanele care au decedat in urma incendiului izbucnit in seara zilei de sambata, 14 noiembrie, in Sectia Anestezie Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, sunt 7 barbati si 3 femei, cu varste cuprinse intre 67 si 86 ani, potrivit unui comunicat de presa remis duminica, 15 noiembrie, de conducerea unitatii sanitare

„Ceilalti 6 pacienti, care se aflau in salonul alaturat celui care a fost afectat in totalitate de incendiu, au fost transferati, sambata noapte, catre Spitalul modular din Letcani. Conducerea SJU Piatra-Neamt a luat toate masurile pentru a asigura o continuitate a activitatii de salvare a vietilor pacientilor care necesita ventilatie mecanica. Astfel, in cadrul UPU a fost amenajat un salon cu doua paturi pentru ATI. In acelasi timp, s-au inceput demersurile pentru amenajarea, la etajul 3 al unitatii sanitare, a unui salon pentru ATI”, se arata in comunicatul de presa.

