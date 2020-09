Oamenii pot schimba comunități. Noi, electoratul, trebuie doar să avem inspirația să alegem oameni, nu sigle. Mireşu Mare are şansa de a deveni o comună în care oamenii sunt respectaţi, bolnavii sunt protejaţi, iar legumicultorii sprijiniţi. Romeo Dobocan, candidatul PMP la preşedinţia Consiliului Judeţean Maramureş, şi Vasile Mărieş, candidatul PMP la Primăria Mireşu Mare, reprezintă echipa care va reuşi să schimbe comunitatea.

Zilele trecute, Romeo Dobocan şi Vasile Mărieş au luat la pas satul Iadăra. Au intrat în fiecare curte locuită. Au stat de vorbă cu sătenii. Iedărenii, la fel ca majoritatea satelor din zonă, nu au cabinete medicale sau punct farmaceutic. Programul „Doctorul tău în satul tău”, parte a Soluţiei Dobocan pentru Maramureş, prevede amenajarea unui cabinet medical în fiecare sat, pe la care să treacă medicul de familie cel puțin o dată pe săptămână, pentru două ore. Cabinetele vor fi dotate cu aparatură minimă. Programul, care nu este deloc costisitor, se va desfăşura în parteneriat cu administraţiile locale şi va fi foarte benefic în special pentru persoanele în vârstă. Multe dintre acestea nu au posibilitatea de a apela la consultaţii preventive din cauza distanţelor pe care le au de parcurs până la cel mai apropiat cabinet medical.

Sătenii din Dănești şi Lucăcești, recunoscuți ca legumicultori, au nevoie de existența unui depozit de legume fructe cu camera cu atmosferă controlată, o investiție care este asumată în Soluţia Dobocan.

“Consiliul Județean va realiza întreaga investiție care prevede construcția halei, dar și linia de sortare, procesare, echipamente frigo și transportul produselor. Administrarea centrului va fi făcută de o societate comercială unde Consiliul Județean va fi acționar unic. Centrul va fi un loc unde producătorii agricoli pot veni cu legumele pentru a fi colectate, sortate și depozitate. Un astfel de centru, construit pe 1,1 ha, cu tot cu dotare, ar costa aproximativ 5 milioane de euro”, detaliază Romeo Dobocan.

Candidatul PMP la preşedinţia Consiliului Judeţean şi-a asumat şi dezvoltarea unui sistem de irigaţii pe Lunca Someşului. „Una dintre marile probleme ale agricultorilor este reprezentată de lipsa infrastructurii rețelelor de irigații. Lunca Someșului este o zonă în care un astfel de sistem poate fi creat. Un sistem de canale de irigații, empiric, a existat în zona Mireș. Sursa apei poate fi râul Someș sau pânza freatică, existând pe toată această suprafață rezerve importante în pânza freatică.

Există un program național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, în valoare de peste un miliard de euro, pentru perioada 2016-2020, care a fost destinat reabilitării infrastructurii principale de irigaţii din domeniul public al statului. Propunerea mea este de constituire a unei asociații în care Consiliul Județean să fie lider, care să vină cu un plan de dezvoltare și cu un proiect pentru crearea unui sistem de irigații (stații de captare și pompare, canale de aducțiune și distribuție, construcții hidrotehnice)”, spune Romeo Dobocan.

Printre numeroşii localnici cu care Romeo Dobocan a stat de vorbă se numără un crescător de cai cunoscut în zonă. „L-am cunoscut la Iadăra pe unul dintre pasionații de cai din județ, Gheorghe Pop sau Popanu din Iadăra, așa cum îl știe lumea. Venea de la un concurs cu unul dintre caii săi, un „Semigreu românesc”. Mai are în bătătură un „Sânge rece unguresc”, cumpărat recent. El, și toţi cei din zonă, sunt oameni implicaţi care au așteptări de la administrație. Nu-i voi dezamăgi şi mă voi lupta ca fiecare proiect din Soluţia Dobocan pentru Maramureş să devină realitate. Pentru că am respect pentru oameni, am respect pentru comunităţi!”.

