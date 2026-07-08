Formația națională de acrobație aeriană Șoimii României-Hawks of Romania a revenit la Baia Mare după o pauză de nouă ani, oferind publicului un spectacol aerian care a atras numeroși pasionați ai aviației.

La finalul evenimentului, piloții au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au fost prezenți și au urmărit demonstrațiile desfășurate pe aerodromul din Baia Mare.

„Ne-am bucurat să revenim la Baia Mare, după 9 ani de pauză. Sperăm că demonstrația noastră v-a oferit momente memorabile și abia așteptăm să ne revedem la următorul show!”, au transmis reprezentanții Hawks of Romania. Evenimentul a fost organizat de Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papana” Baia Mare, cu sprijinul Aeroclubului României, și a inclus demonstrații de acrobație aeriană, zboruri demonstrative și alte activități dedicate iubitorilor de aviație.

Revenirea Șoimilor României în Maramureș, după aproape un deceniu, a reprezentat unul dintre cele mai așteptate momente ale manifestării, spectacolul oferit pe cerul Băii Mari fiind apreciat și răsplătit cu aplauze de public.