CSM Știința Baia Mare și-a prezentat primul transfer din această vară. Campioana României a ajuns la un acord cu Salesi Douglas Havea, un rugbyst tongan în vârstă de 19 ani, considerat un jucător de mare perspectivă.

Noul component al „Zimbrilor” poate evolua atât în linia a doua, cât și în linia a treia a grămezii, remarcându-se prin calitățile sale fizice și potențialul de dezvoltare. Salesi Havea și-a început parcursul în rugby la Vava’u High School, unde a câștigat mai multe titluri la nivel juvenil. Ulterior, și-a continuat pregătirea la Tupou College, Toloa, una dintre instituțiile de învățământ cu tradiție în rugby din Tonga.

La nivel de club, acesta a evoluat pentru Toloa Old Boys Rugby Club, atât la categoria U20, cât și în echipa de Premier Division, acumulând experiență atât în rugby union, cât și în rugby league. Reprezentanții CSM Știința Baia Mare i-au urat bun venit noului jucător și mult succes în tricoul campioanei României.

Transferul lui Salesi Havea deschide campania de achiziții a băimărenilor pentru noul sezon, în care „Zimbrii” își propun să rămână în lupta pentru cele mai importante trofee din rugby-ul românesc.