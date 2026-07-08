Devotamentul față de uniformă nu se încheie odată cu terminarea programului de lucru. Acest lucru a fost demonstrat de plutonierul Alexandru Chira, pompier în cadrul Secției de Pompieri Vișeu de Sus din cadrul ISU Maramureș, care, aflat în timpul liber și acasă, în satul natal Rogoz, a intervenit fără ezitare la incendiul izbucnit la o anexă gospodărească.

În ziua producerii incidentului, pompierii voluntari din cadrul SVSU Târgu Lăpuș au fost solicitați să intervină, alături de echipajele Stației de Pompieri Târgu Lăpuș, pentru stingerea incendiului. Printre cei care au răspuns imediat s-a numărat și plutonierul Alexandru Chira, aflat în afara orelor de serviciu, dar care nu a ezitat să își pună experiența în slujba comunității. Intervenția a avut loc într-o zi în care echipele de salvare au fost solicitate și la alte situații de urgență generate de fenomenele meteorologice. Pompierii au îndepărtat un copac prăbușit peste o anexă și o locuință, precum și un alt arbore căzut peste o linie electrică, acționând prompt pentru eliminarea pericolelor.

Reprezentanții SVSU Târgu Lăpuș au transmis mulțumiri tuturor pompierilor militari și voluntari implicați, precum și locuitorilor din Rogoz care au dat o mână de ajutor în limitarea pagubelor. Voluntarii au fost mobilizați rapid prin aplicația FIREPORT RO, utilizată pentru coordonarea intervențiilor.

Gestul plutonierului Alexandru Chira este încă o dovadă că meseria de pompier înseamnă mai mult decât o profesie. Chiar și în timpul liber, atunci când comunitatea are nevoie de ajutor, spiritul de sacrificiu și responsabilitatea față de semeni rămân pe primul loc.

Prin implicarea sa, pompierul maramureșean oferă un exemplu de profesionalism, solidaritate și dedicare, demonstrând că adevărații salvatori sunt mereu pregătiți să intervină atunci când viața și bunurile oamenilor sunt în pericol.