Muzeul Maramureșean din Sighetu Marmației a deschis, marți, 7 iulie, una dintre cele mai importante expoziții dedicate pictorului Simon Hollósy organizate vreodată în România. Evenimentul are loc în cadrul Zilelor Culturii Maghiare și marchează atât împlinirea a 130 de ani de la întemeierea Coloniei Artistice de la Baia Mare, cât și aniversarea a 700 de ani de atestare documentară a municipiului Sighetu Marmației.

Expoziția aduce în fața publicului, pentru prima dată în România, un număr impresionant de lucrări semnate de artistul născut la Sighetu Marmației, considerat fondatorul Școlii Băimărene de Pictură și una dintre personalitățile care au influențat decisiv evoluția artei moderne în Europa Centrală.

Potrivit organizatorilor, expoziția reprezintă o recuperare a memoriei culturale și o întoarcere simbolică acasă a lui Simon Hollósy, care, deși și-a desăvârșit studiile la München și s-a afirmat pe scena artistică europeană, a rămas profund legat de originile sale maramureșene.

În jurul său s-a format, în 1896, celebra Colonie Artistică de la Baia Mare, devenită unul dintre cele mai importante centre ale picturii moderne din Europa Centrală și un loc în care s-au afirmat numeroși artiști de prestigiu. Expoziția reunește opere de o valoare artistică și istorică deosebită, precum și documente din patrimoniul Muzeului Maramureșean, fiind realizată cu sprijinul Muzeului Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, Muzeului Județean Mureș, Muzeului de Artă Cluj-Napoca, al unui colecționar privat și al partenerilor implicați în proiect. Reprezentanții muzeului îi invită pe iubitorii de artă să viziteze expoziția și să descopere opera celui care a pus Maramureșul pe harta artei moderne europene și a influențat generații întregi de pictori.

Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Maramureșean din Sighetu Marmației, oferind publicului o ocazie rară de a admira lucrări reunite pentru prima dată într-un asemenea proiect dedicat lui Simon Hollósy.