Sportivele de la Clubul Sportiv Dragonul Baia Mare au obținut o nouă performanță, cucerind medalia de aur și locul I în proba de tull echipă, la categoria junioare 2 (13–15 ani), în cadrul Cupei Memoriale „Gyuri Mazsa”. Competiția s-a desfășurat în 4 iulie 2026, la Cluj-Napoca, reunind sportivi din mai multe cluburi de profil.

Echipa băimăreană care a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a fost alcătuită din:

Alexandra Kesucz

Karla Botiș

Diana Catricicău

Natalia Petrovan

Johanna Petky

Rezultatul confirmă pregătirea și evoluția constantă a tinerelor sportive, precum și munca depusă alături de antrenorii Clubului Sportiv Dragonul Baia Mare.

Medalia de aur obținută la Cluj-Napoca reprezintă o nouă reușită pentru clubul băimărean, care continuă să obțină rezultate importante în competițiile dedicate artelor marțiale.