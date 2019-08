Şoferul român care a intrat intenţionat cu duba într-un TIR, la 170 km/h, a murit. Avea doar 22 de ani şi s-a stins la spital, la mai bine de 15 ore după impactul teribil pe care l-a provocat.

Un tânăr şofer român a apăsat acceleraţia la peste 170 km/h, şi a lovit intenţionat un TIR, totul fiind transmis live pe Facebook. Tocmai ce aflase că e părăsit de iubita lui, transmiţându-i acesteia un mesaj. Impactul cu camionul a fost devastator, dar tânărul a supravieţuit, medicii sosiţi aproape imediat la locul accidentului găsindu-l în viaţă, în comă. Din păcate, Claudiu a murit marţi la spital, în Germania.

Claudiu a transmis live pe Facebook momentul în care a ales să se sinucidă, la volanul dubei pe care o conducea în Germania. A început să transmită pe contul personal de pe reţeaua de socializare şi să explice de ce a ales să îşi ia viaţa. Cristian Claudiu tocmai aflase la telefon, de la iubita lui, că aceasta îl părăseşte.

„Mamă, tată, nu vreau să vă spun decât că vă iubesc, vă iubesc mai mult ca orice pe lumea asta, pe voi. P Monica pot să zic că am iubit-o, am iubit-o mai mult decât a meritat, încă o iubesc, o iubesc foarte mult. Astăzi mi-a dat o veste foarte dezamăgitoare. Mi-a spus că ea nu mai vrea nimic, nu mai vrea nimic cu mine. Mi-a spus că ea se desparte de mine. Mi-a spus că ea nu mai vrea să aibă nicio legătură cu mine. Mi-a spus că nu mai vrea nimic cu mine, după trei ani de relaţie, după ce am aşteptat atât. După câte am îndurat, după câte am sperat, după câte speranţe mi-am făcut, ea îmi spune că nu mai vrea nimic cu mine. În schimb, vrea cu altcineva, cu Iulian, un băiat foarte de treabă.” spune şoferul.

Imediat după ce începe să vorbească, tânărul începe să plângă şi explică faptul că suferă prea mult. Iubitei sale îi transmite, la un moment dat: „Şi de sus pot să-l iubesc pe copilul tău, şi de sus pot să am grijă de voi!”.

