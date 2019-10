Un şofer român de TIR a dispărut în Franţa şi e căutat de zeci de colegi. De luni seara nu a mai răspuns la telefon, camionul nu a putut fi localizat şi nimeni nu mai ştie nimic de el.

Un şofer român de camion e căutat de zeci de colegi în Franţa, după ce pe grupurile camionagiilor a apărut un anunţ despre dispariţia lui.

„Căutam șofer …#dispărut❎❎❎

Din data de 28/10 (ieri)șoferul care conducea camionul din imagine nu mai raspunde la telefon.La ora 18:00 a fost ultima oară când am vorbit cu el ,era pe A 7 ,Franța ,in apropiere de Village Catalan direcția Lyon.La orele 20:30 am încercat sa vorbim și nu a mai răspuns.

Cred ca s-a oprit intr-o parcare între Village Catalan și Nimes,pentru ca eram in spatele lui la o jumătate de ora și nu a fost nici un accident .

Daca cineva vede camionul va rog chemați Politia sau încercați sa deschideți.Numar camion BV-76-YRY și remorca frigorifica B-132-YRY.

Va mulțumesc !”, e anunţul, însoţit de o fotografie a camionului condus de român.

Sursa Observator.TV