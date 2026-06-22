Duminică, 21 iunie a.c., în jurul orei 14.30, în timp ce desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe D.J. 186, în localitatea Săliștea de Sus, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești au surprins cu aparatul radar din dotare un autoturism care circula cu viteza de 106 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

După oprirea autoturismului, polițiștii au identificat conducătorul auto, un bărbat de 45 de ani, din orașul Tăuții-Măgherăuș.

Astfel, polițiștii au procedat la întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenției pentru nerespectarea regimului legal de viteza, iar ulterior, la testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde, i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz.