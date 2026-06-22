Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a organizat, în data de 15 iunie, cea de-a IV-a ediție a Conferinței de contabilitate criminalistică, desfășurată sub tema „SmartAccounting powered by AI-programul de certificare în contabilitate criminalistică”.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de aplicare a legii, precum Direcția Generală Anticorupție din cadrul MAI, Direcția Națională Anticorupție și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, alături de experți contabili din întreaga țară. În cadrul conferinței, CECCAR a prezentat structura programului de certificare în contabilitate criminalistică, conceput ca o arhitectură modulară, flexibilă și progresivă. Programul este fundamentat pe un standard educațional care definește competențele esențiale ale domeniului și urmărește crearea unui limbaj comun între profesioniștii contabili, anchetatori și alți actori implicați în prevenirea și investigarea fraudelor economico-financiare.

Dezbaterile au vizat în mod special utilizarea inteligenței artificiale în contabilitatea criminalistică, cu accent pe oportunități, riscuri și aplicabilitatea practică a noilor instrumente digitale. A fost prezentat și un studiu de caz bazat pe principiul „Follow the signals”, care ilustrează traseul de la identificarea semnalelor financiare până la probă, prejudiciu și raportare.

Prin acest demers, CECCAR își propune consolidarea contabilității criminalistice ca domeniu de specializare certificat, contribuind la întărirea securității economice și la creșterea capacității de detectare a fraudelor.

Președintele Filialei CECCAR Maramureș, conf. univ. dr. Cucoșel Constantin, a subliniat importanța acestor inițiative în modernizarea profesiei contabile și adaptarea ei la noile realități tehnologice.