Duminică, 21 iunie a.c., în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați să intervină pe bulevardul Regele Mihai I, din municipiu, unde s-a produs un accident rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit că, un tânăr de 19 ani care se deplasa cu un motociclu pe bulevardul Regele Mihai I ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 40 de ani, care ar fi efectuat manevra de mers cu spatele, fără să se asigure.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tânărului și pagube materiale.

Polițiștii au procedat la testarea tânărului cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital unde i-au fost acordate îngrijiri medicale și recoltate mostre biologice de sânge.

Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motociclul condus nu era înregistrat în circulație.

În continuare, sub supraveghere a procurorului de caz polițiștii continuă cercetările.