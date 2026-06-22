Duminică, 21 iunie, în Parohia „Sfânta Maria” din Baia Mare, Preasfinția Sa Vasile Bizău a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu pr. Angel Zareczki și cu părinții slujitori ai parohiei: pr. Mircea Indrea, pr. Iacob Talpoș, pr. Ioan Costin și pr. Vasile Mureșan. A slujit părintele diacon Florin Marc.

În cadrul Sfintei Liturghii, un grup de copii din Parohia „Sfânta Maria” și de la Liceul „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare au făcut Prima Sfântă Împărtășanie Solemnă.





„Dumnezeu ne invită să ne trăim viața ca pe un dar și, trăind-o astfel, noi ne apropiem de El, iar viața noastră se înfrumusețează, comuniunea sporește și bucuria noastră crește”, a afirmat PS Vasile, pornind de la versetul biblic „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga! (Mt 6,33)”.

Ierarhul a amintit faptul că învățătura lui Isus ne spune că Împărăția lui Dumnezeu este asemenea unei pietre prețioase găsite de un negustor, care decide să vândă tot ceea ce are pentru a o cumpăra. Schimbă, transformă tot ceea ce are pentru a obține ceva la care ține.

„Harul lui Dumnezeu este fundamentul vieții noastre, el este iubire și gratuitate, este generozitate, dăruire de sine, plinătate de viață, este jertfă”, a spus Arhiereul, explicând că toate acestea se manifestă în noi și ne configurează din interior, iar omul interior este omul adevărat.

Adresându-se copiilor care au primit Prima Împărtășanie, PS Vasile a afirmat: „Astăzi, dragi copii, voi sunteți aici pentru a primi acest dar ceresc, pentru a-l primi pe Mântuitorul Hristos sub forma pâinii și a vinului. El se face dar și ne aducem aminte că la ultima Cină pe care a avut-o cu Apostolii Săi a luat pâinea, a frânt-o, a dat-o ucenicilor și le-a spus: ‹‹Luați și mâncați, acesta este Trupul Meu. Cine va mânca din pâinea aceasta va trăi în veci››”, introducându-i astfel pe copii în misterul euharistic și explicându-le modul în care noi devenim ceea ce consumăm. Dacă alegem să consumăm iubirea lui Dumnezeu, devenim iubitori, ne transformăm. Ne definesc valorile pe care „le consumăm” și le împărtășim. Iar valorile care ne definesc se manifestă prin timpul dedicat lor: timpul dedicat rugăciunii, mulțumirii și cunoașterii învățăturii lui Isus, cea mai prețioasă învățătură.

Preasfințitul Părinte Vasile a mulțumit surorii Augusta din Congregația Surorilor Lauretane și profesoarei Măricuța Dunca, persoanele care s-au ocupat de pregătirea copiilor pentru acest moment important, dar și părinților care îi vor susține în continuare pe calea credinței.