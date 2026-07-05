La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, care acționau cu aparatura radar din dotare, au oprit pentru control un autoturism în cazul căruia aparatul de măsurare a vitezei a înregistrat 83 km/h.

Acesta circula pe D.J. 109 F, în localitatea Lăpuș, iar la volan polițiștii au identificat un bărbat de 45 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că autorizația de circulație provizorie, emisă pentru autoturismul în cauză, este expirată.

Față de cele constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

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O constatare similară a fost înregistrată tot ieri, 4 iulie a.c., de către polițiștii din Baia Mare.

Aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul Regele Mihai I au surprins un autoturism care rula cu viteza de 95km/h.

Polițiștii au stabilit că la volanul autoturismului se află o femeie, iar verificările efectuate privind autoturismul și conducătorarea auto au relevat că autorizația provizorie este expirată.

De asemenea, și în această situație polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională și au întocmit dosar penal, iar sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările.