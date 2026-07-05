La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 10.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victimă, în localitatea Vișeu de Sus.

Din verificările preliminare efectuate a reieșit că un bărbat de 30 de ani, care conducea un autoturism, dinspre localitatea Sighetu Marmației înspre localitatea Borșa, la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite pe parcursul cercetărilor, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, iar acesta din urmă a intrat în coliziune cu un alt autovehicul.

În urma impactului, conducătorul auto de 30 de ani a suferit leziuni corporale. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatele etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.