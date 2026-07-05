Pornind de la Evanghelia duminicii a 14-a de peste an, (potrivit calendarului roman sau latin), după sfântul Matei capitolul 11, versetele 25-30, Papa Leon a evidențiat îndemnul de a împărtăși rugăciunea de laudă pe care Isus o adresează Tatălui, „Domnul cerului și al pământului”.

Când doctrina se degradează în mândrie

„Fiul lui Dumnezeu, întrupat, își manifestă iubirea implicând fiecare creatură în această mulțumire” – a explicat pontiful, evidențiind că „simplitatea unui gest atât de spontan și de plin de bucurie corespunde stilului lui Dumnezeu, care iubește să se reveleze celor mici, în timp ce rămâne ascuns celor înțelepți și învățați (cf. v. 25)”. „Într-adevăr” – a continuat – „aceștia sunt atât de plini de propriile lor idei încât nu recunosc prezența lui Cristos, Mesia care își vizitează poporul. Înțelepciunea omenească devine astfel aroganță, iar doctrina se degradează în mândrie. În schimb, înțelepciunea lui Dumnezeu se revelează în smerenia trupului, iar învățătura Sa se adresează celor care se ostenesc cel mai mult: Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați (v. 28), spune Domnul. A merge la Isus înseamnă a răspunde iubirii Sale și a împărtăși viața Sa până la cruce, așa cum El Însuși ne-a explicat: Dacă cineva vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze (Mt 16,24) „.

„Jugul” lui Isus înseamnă dăruirea de sine din iubire

Reliefând că expresia „jugul lui Isus” se referă la „dăruirea de sine din iubire”, Sfântul Părinte a subliniat că jertfa de sine din iubire reprezintă sinteza învățăturii lui Isus, „esența înțelepciunii sale, plină de iubire față de toți”.

Cu referire la povara crucii despre care ne vorbește Evanghelia după sfântul Matei, în capitolul 16, versetul 30, pontiful a spus: „Frați și surori, cum poate fi ușoară și blândă povara crucii (cf. v. 30)? Dintr-un singur motiv: pentru că Domnul o poartă primul și împreună cu noi toți, nelăsându-ne vreodată singuri în fața a ceea ce ne doboară. Ca adevărat învățător, Isus își asumă responsabilitatea pentru umanitatea rănită de rău, pentru a avea grijă de ea. Înțelepciunea pe care El ne-o dăruiește este, așadar, o vestire a mântuirii, iar jugul său ne ridică din orice cădere. În urma lui Cristos, drumul nostru nu este, așadar, o asceză care ne umilește: este o școală a libertății, care ia în serios drama istoriei și îi luminează mereu sensul, mai ales în momentele cele mai întunecate. De fapt, numai în crucea lui Isus răul este răscumpărat: numai în pătimirea Sa oboseala noastră mortală găsește mângâiere și izbăvire.

În sclavie, Cristos este eliberare. Sub biciul războiului, Cristos este speranță. În ceasul păcatului, Cristos este iertare. Aceasta este adevărata înțelepciune, adică calea pe care vrem să o parcurgem împreună, uniți ca ucenici în numele Său. Isus ne-o învață ca Fiu, devenind fratele nostru: cu puterea Duhului Sfânt, El însuși îi revelează Bisericii adevărul despre Dumnezeu și despre om, pentru că nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl, decât Fiul și cel căruia Fiul vrea să i-L descopere (v. 27). ”

În încheierea alocuțiunii, Papa Leon al XIV-lea ne-a îndemnat „să-i mulțumim Domnului pentru această încredere plină de iubire pe care ne-o arată” și să cerem „mijlocirea Fecioarei Maria, Regina Păcii, pentru binele Bisericii și al întregii lumi”.

După rugăciunea „Angelus”

Beatificarea, în Vietnam, a preotului Francisc Xaveriu Tru’o’ng Bǚu

După rugăciunea „Angelus”, de duminică, 5 iulie a.c., din Piața San Pietro, Papa Leon a amintit că joia, 2 iulie, în Sanctuarul din Tac Say, din Vietnam, a fost beatificat preotul Francisc Xaveriu Tru’o’ng Bǚu, ucis în 1946 din ură față de credință. „Într-un context de abuzuri și violență, el s-a ridicat în apărarea drepturilor oamenilor și nu și-a abandonat enoriașii. Mijlocirea și rugăciunea sa să-i susțină pe lucrătorii Evangheliei care se află și astăzi în situații de persecuție” – a spus Sfântul Părinte.

Domnul să-l susțină pe venezueleni în acest moment atât de dificil

De asemenea, pontiful i-a salutat cu afecțiune pe toți pelerinii care au participat, în Piața San Pietro, la rugăciunea antifonului marian „Angelus”. Spunându-le bun venit

pelerinilor din Brazilia și membrilor Corului Universității din Mérida (Venezuela), pontiful a adăugat: „Amintesc mereu în rugăciunile mele victimele cutremurului și întregul poporul venezuelean: fie ca Domnul să-l susțină în acest moment atât de dificil”.

Totodată, Papa Leon a salutat grupurile de pelerini polonezi: preoții nou sfințiți din rândul Fraților Minori Capucini din Provincia Cracovia; Corul de copii al Arhiepiscopiei din Łódź, însoțit de episcopul auxiliar, și grupul din Dieceza de Legnica. De asemenea, i-a salutat pe tinerii din Bellagio și pe membrii corului „Jubilaeum din Augusta, Sicilia, însoțiți de primarul și de parohul comunității locale.