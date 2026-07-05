La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău au oprit, pe raza municipiului Sighetu Marmației, un moped.

Polițiștii l-au identificat pe conducătorul vehiculului, stabilind că este vorba despre un tânăr de 20 de ani.

Verificările efectuate în bazele de date au relevat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, tânărul a fost condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge.

Sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal.

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Azi-noapte, în jurul orei 03.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe strada Țibleșului din localitate.

La volan a fost identificat un tânăr de 25 de ani, din Cluj-Napoca.

În cadrul verificărilor efectuate, polițiștii au efectuat testarea privind consumul de alcool, iar valoarea determinată a fost de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor de sânge.

Având în vedere cele constatate, polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.