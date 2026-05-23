Educația din mediul rural maramureșean a fost din nou în prim-plan la cea de-a V-a ediție a Comuniadei, proiect educațional care a reunit în acest an aproape 3.000 de elevi din întreg județul. Dintre aceștia, 647 s-au calificat la etapa județeană, iar 199 de copii au fost recompensați cu titlul de „Stelele Satului Maramureșean 2026”, pentru rezultatele și implicarea lor.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a fost partener al evenimentului, alături de Asociația Comunelor din România – Filiala Maramureș, într-un proiect care continuă să ofere elevilor din mediul rural șansa de a se afirma și de a-și demonstra potențialul.

Comuniada a depășit de mult statutul unei simple competiții școlare, devenind un simbol al performanței și al ambiției din școala rurală maramureșeană. Organizatorii subliniază că în spatele fiecărui rezultat se află ore întregi de muncă, susținere și colaborare între elevi, profesori, părinți și comunitățile locale.

Festivitatea de premiere a adus în prim-plan elevii care s-au remarcat prin talent, perseverență și rezultate deosebite, aceștia primind distincția „Stelele Satului Maramureșean 2026”, o recunoaștere a efortului și dedicării lor.

„Educația rămâne cel mai important spațiu în care copiii își descoperă potențialul și învață să creadă în propriile capacități”, au transmis organizatorii evenimentului.

La final, au fost adresate felicitări tuturor elevilor participanți, profesorilor coordonatori și comunităților locale implicate în succesul ediției din acest an.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Comunelor din România – Filiala Maramureș împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, cu sprijinul Consiliul Județean Maramureș.