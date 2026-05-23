Maramureșenii sunt invitați la o serie de evenimente culturale dedicate Reginei Maria și Regelui Mihai, organizate în Baia Mare, Sighetu Marmației și Târgu Lăpuș. Programul include proiecția filmului documentar „Maria, Inima României”, realizat de John Florescu și Chainsaw Europe, urmată de prezentarea volumului „Bunicul meu – Regele Mihai”, semnat de Nicolae al României.

Evenimentele se vor desfășura în prezența autorului, Nicolae al României, și sunt organizate de Asociația Principele Nicolae, în parteneriat cu instituții culturale și educaționale din județ.

Programul evenimentelor:

Baia Mare

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”

25 mai 2026, ora 18:30

Sighetu Marmației

Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul”

26 mai 2026, ora 17:00

Târgu Lăpuș

Liceul Teoretic „Petru Rareș”

28 mai 2026, ora 12:45

Filmul „Maria, Inima României” aduce în prim-plan personalitatea Reginei Maria și rolul esențial pe care aceasta l-a avut în istoria României, iar volumul „Bunicul meu – Regele Mihai” oferă o perspectivă personală și emoționantă asupra vieții Regelui Mihai, prin ochii nepotului său.