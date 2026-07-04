La data de 3 iulie, în jurul orei 23.50, polițiștii din Baia Mare, care desfășurau activități specifice pe bulevardul Regele Mihai I, au oprit un autoturism condus de către un bărbat din municipiu.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatura din dotare. Rezultatul a indicat concentrația de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.