La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 20.00, polițiștii din Sighetu Marmației au fost solicitați să intervină pe strada Eroilor, din municipiu, pentru soluționarea unui accident rutier.

La fața locului, polițiștii au stabilit că un bărbat de 51 de ani a condus un moped, iar la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a acroșat o bordură, după care a căzut pe trotuar.

Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

De asemenea, acestuia i-au fost prelevate mostre de sânge în vederea determinării îmbibației alcoolice.

Polițiștii au efectuat verificări în bazele de date și au stabilit că mopedul nu a fost înregistrat.

Astfel, polițiștii au întocmit dosar penal pentru clarificarea situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.