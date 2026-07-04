Festivalul „Pintea Viteazul”, care va avea loc în perioada 10–12 iulie, la Popasul Vânătorului, continuă să reunească nume de prestigiu ale culturii maramureșene. Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției din acest an va avea loc duminică, 12 iulie, când Ansamblul Folcloric Național Transilvania din Baia Mare va urca pe scenă cu Proiectul Cultural „Pintea Haiducul”.

Spectacolul va fi prezentat după desfășurarea concursului de baladă și doină populară și va transpune în fața publicului povestea legendarului Pintea, prin muzică, dans și interpretare artistică, într-un demers care pune în valoare patrimoniul cultural și identitatea Maramureșului.

Prezența Ansamblului Folcloric Național Transilvania reprezintă un moment de referință pentru festival, instituția fiind considerată unul dintre cele mai importante repere ale culturii tradiționale românești și un autentic ambasador al folclorului maramureșean, atât în țară, cât și peste hotare.

Organizatorii transmit că este o onoare să beneficieze de sprijinul și colaborarea Ansamblului în cadrul Festivalului „Pintea Viteazul”, apreciind implicarea acestuia în promovarea valorilor autentice și în readucerea în atenția publicului a uneia dintre cele mai cunoscute figuri ale istoriei și legendelor Maramureșului.

Festivalul „Pintea Viteazul” se va desfășura între 10 și 12 iulie, la Popasul Vânătorului, reunind spectacole folclorice, concursuri, activități culturale și recreative, reconstituiri istorice și momente dedicate promovării tradițiilor și patrimoniului local. Participarea Ansamblului Folcloric Național Transilvania completează programul unei ediții care își propune să ofere publicului o experiență autentică și să celebreze moștenirea culturală a Maramureșului.