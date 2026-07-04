Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au organizat, pe parcursul lunii iunie, o acțiune pentru siguranța traficului rutier și prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați conducătorii de trotinete electrice, pe fondul nerespectării regulilor de circulație.

În cadrul acțiunii, polițiștii au urmărit depistarea și sancționarea celor care nu se conformează și nu respectă legislația specifică.

Totodată, activitățile desfășurate au avut un scop preventiv, fiind purtate discuții cu această categorie de participanți la trafic. Astfel, le-au fost prezentate principalele riscuri și vulnerabilități generate de nerespectarea prevederilor legale, precum și consecințele pe care astfel de comportamente le pot avea asupra siguranței personale și a celorlalți.

Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii rutieri au aplicat aproape 300 de sancțiuni contravenționale în cuantum de peste 29.000 de lei.

Polițiștii maramureșeni atrag atenția participanților la trafic asupra implicațiilor grave pe care le pot avea încălcările normelor rutiere!