La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 16.30, polițiștii Biroului Rutier Sighetu Marmației au oprit pentru control un autoturism, care circula pe strada Nicolae Titulescu.

Polițiștii au identificat conducătoarea auto, o tânără de 26 de ani.

La solicitarea polițiștilor de a le înmâna documentele personale și cele ale autoturismului condus, aceasta nu le-a putut prezenta. Verificările polițiștilor au relevat că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, iar sub coordonarea procurorului, efectuează cercetări în continuare.