Mai mulți cumpărători ai unui hypermarket din municipiul Baia Mare au semnalat o situație alarmantă petrecută la standurile de mâncare ale magazinului. Potrivit reclamațiilor făcute de clienți, în cursul zilei de ieri au fost observate mai multe muște, iar pe unele dintre produsele comercializate la raionul de mâncare gătită ar fi fost identificați inclusiv viermi.

Martorii susțin că imaginile i-au revoltat și că au atras atenția personalului din magazin cu privire la problemele constatate. Deocamdată, nu este clar dacă produsele respective au fost retrase imediat de la vânzare și nici dacă au fost dispuse măsuri de verificare internă.

Situația ridică semne de întrebare cu privire la respectarea normelor de igienă și siguranță alimentară, mai ales în contextul în care produsele din bucătăria hypermarketului sunt destinate consumului imediat.

Consumatorii care au observat nereguli de acest fel sunt sfătuiți să păstreze eventualele dovezi – fotografii, înregistrări video sau bonuri fiscale – și să sesizeze autoritățile competente pentru efectuarea unor controale.

Până la această oră, reprezentanții hypermarketului nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile formulate de clienți.