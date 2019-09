Cântărețul și juratul unei importante emisiuni de talente, Tudor Chirilă își face acum „mea culpa” din cauza unor imagini „necurățate” care au scăpat pe post. Simbolul #Rezist și-a arătat adevăratul acarcter în cadrul emisiunii unde este plătit cu bani grei să jurizeze.

Acesta a vrut să ironizeze un concurent mai puțin talentat, dar la final cel care a avut mai mult de suferit a fost chiar el. Să fi fost o strategie de marketing, rea voință din partea producătorilor sau pur și simplu o gafă produsă de neatenție? Cert este că pe un post național de televiziune au apărut imagini cu Tudor Chirilă în chiloți călărindu-l de zor pe Horia Brenciu. Un gest care arată lipsa completă de caracter și considerație pentru cei mai puțin talentați. Chirilă a postat scuze „jalnice” pe pagina personală de Facebook, „too little, too late” pentru atitudinea jegoasă pe care a avut-o față de un concurent care a încercat să dea ce avea el mai bun la o emisiune cu rating din ce în ce mai mic. „Imi pare rau pentru imaginile deplasate din episodul de azi Vocea Romaniei in care m-am lasat dus de val si m-am dezbracat in timpul filmarilor. Sunt major, imi asum ca au fost gesturile mele, dar mi-ar fi placut ca producatorii sa nu lase pe TV acele cadre, mi-am exprimat dorinta ferma ca momentul asta sa nu apara, dar n-am reusit sa induplec pe nimeni. Asa ca I did it, I own it.”, a scris Chirilă.

Se cam contrazice singur, spunând că își asumă și apoi că i-ar fi plăcut ca producătorii să nu lase pe TV acele cadre. Probabil era închis la Nufărul și acele cadre penibile au scăpat necurățate, degeaba își plânge acum Chirilă de milă. Păi ori îți asumi atitudinea de jurat, model pentru niște tineri naivi care mai speră că o astfel de emisiune le-ar putea aduce celebritatea peste noapte, ori stai acasă și lași pe alții să jurizeze și să încaseze lunar un salariu baban de la TV.