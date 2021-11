În urma calamităților naturale din acest an care au produs numeroase pagube drumurilor din comuna Moisei, trebuie refăcute pentru ca siguranța cetățenilor este prioritară, așa anunță primarul de Moisei, Grigore Tomoiagă.

„Printre drumurile care au avut de suferit de pe urma fenomenelor hidrometeorologice se numără și drumul dinspre „Cobârlău – Dealul Jurchii”. In aceste zile se lucreaza intens, zi și noapte, la drumul de pe Dealul Jurchii și vom continua în funcție de condițiile meteorologice pe care le întâmpinăm. Vor fi perioade in care accesul va fi restrictionat sau interzis. Va rugam, fiti calmi, rabdatori si intelegatori in privinta lucrarilor.” – a anunțat Grigore Tomoiagă, prin intermediul unei rețele de socializare.