Deschid agenda. Luni 21 februarie, dimineața, l-am văzut pe premierul Nicolae Ciucă ieșit și el la declarații de presă în aceeași manieră românească. Fetele se strîng ciorchine în jurul său și el răspunde la ușă, ca un fotbalist ieșit de pe teren! În legătură cu situația din Ucraina sau cu atitudinea noastră față de cele posibile a spus doar atît:

-Nu am reușit să avem o analiză cu instituțiile specializate…Informațiile pe care le avem sunt din surse deschise..

Dacă premierul-general, fie și în rezervă, nu știe mai mult decît presa și nu are nici o recomandare specială înseamnă că lucrurile merg sau că băltesc frumos și noi putem munci/dormi liniștiți.

Am dat fuga și pe Presidency.ro să văd ce zice președintele României. S-o fi întors de la Sibiu sau de pe la reuniunile internaționale la care a fost. Cînd este pe net, cînd este pe avion, cînd este în coloană cu antemergător!

Pe site-ul președinției, de vineri, 18 februarie ac, n-a mai apărut nimic. La 10.20, la Bruxelles, Klaus Iohannis era la o întrevedere cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. După care a dat fuga la o acțiune extrem de importantă pentru țara noastră.

La 11.00, președintele României a participat la Summitul Uniunea Europeană – Uniunea Africană, inclusiv la ceremonia de închidere. Citez din programul făcut public pe site-ului președintelui României:

”– Sesiunea 2 – participare la panelul 5: Education, culture and vocational training, migration and mobility / Educație, cultură și formare profesională, migrație și mobilitate

– Ceremonia de închidere a Summitului”

După terminarea Summitului UE-Uniunea Africană, președintele României a făcut declarații de presă, fără să pomenească importantul Summit de la care tocmai a ieșit. Vă invit să citiți pentru a înțelege ce aveți de făcut.

”Am participat ieri și astăzi la o serie de întâlniri la nivel înalt, întâlniri foarte importante. Foarte pe scurt aș relata.

Aseară am avut o întâlnire într-un cerc relativ mai restrâns, o întâlnire la care m-a invitat Președintele Macron, întâlnire pe care am avut-o la Palatul Élysée. A fost vorba de a discuta puțin cum putem să abordăm chestiunea prezenței noastre militare în zona Sahel, unde suntem și noi implicați în combaterea grupurilor teroriste de acolo. Situația este foarte complicată, au fost acolo răsturnări de guverne și a trebuit să analizăm această chestiune. Important de acolo de reținut – că noi, România, suntem hotărâți să continuăm într-un format care va fi găsit în următoarea perioadă, pentru a rămâne acolo, implicați în rezolvarea chestiunilor.

Astăzi am venit la Bruxelles, unde am avut o întâlnire în format Consiliu European, dedicată situației de la granița Ucrainei cu Rusia – o problemă care pe noi ne preocupă foarte mult, dar și pe ceilalți, evident. A fost o întâlnire scurtă, fiindcă după aceea am avut Summitul despre care o să vă spun imediat. O întâlnire însă foarte bună și cea mai importantă concluzie din întâlnire pe Ucraina și Flancul Estic a fost că trebuie să rămânem uniți. Trebuie să rămânem uniți și în eforturile diplomatice, și în eforturile economice, și evident că suntem între timp pregătiți să luăm orice măsură se impune, împreună, atunci când situația în teren se schimbă”.

La sfîrșitul declarației sale de presă aveți esența mesajului prezidențial. O reiau ca nu cumva să vă scape:

”Repet, suntem uniți, rămânem uniți, știm ce avem de făcut și, orice se va întâmpla, vom reacționa adecvat împreună. Este cel mai important mesaj și cel mai puternic mesaj!”

Veți fi înțeles din declarația de mai sus că o zi mai devreme, adică pe 17 februarie, președintele Iohannis a participat la „reuniunea informală a Consiliului European pe tema ultimelor evoluții privind situația de securitate de la granițele Ucrainei”.

Pentru amănunte, reveniți la lectura declarației sale reproduse de noi cu fidelitate.

Trebuie să precizez că, în vizita sa la Paris, președintele a mai participat la o acțiune importantă, o reuniune informală organizată de președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, privind situația de securitate din Sahel.

În sfîrșit, în dificila săptămînă de muncă a președintelui mai avem un eveniment important. Pe data de 11 februarie la orele 11, a avut loc un eveniment extrem de important. O vizită la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu împreună cu Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg. Convorbiri tête-à-tête.

Știți ce aveți de făcut în cazul unei invazii a Rusiei în Ucraina?

