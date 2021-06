Vineri, 4 iunie 2021, pe agenda premierului Florin Cîțu a fost marcată o vizită în Maramureș.

Așadar vineri, 4 iunie 2021, premierul României a făcut o vizită de lucru în județul Maramureș. Despre proiectele pentru care a descins de la București ditamai premierul a vorbit în prefața conferinței de presă președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan:

„Iată că astăzi mă bucur să vă spun că suntem în lucru cu proiectul pentru centura metropolitană a municipiului Baia Mare, pentru centura Sighetului, pentru drumul expres Baia Mare-Satu Mare și, mai ales, pentru podul peste Tisa, care sunt investiții absolut esențiale pentru dezvoltarea județului Maramureș și pentru creșterea nivelului de trai în județul Maramureș. Ăsta este obiectivul principal pentru care primul ministru este astăzi aici.”

Până aici nimic deosebit, după cum punctează și Ion Cristoiu, într-un material de opinie, însă se observă că odată parvenit la o șefie importantă a țării un politician până atunci chiar obscur devine vedetă publică și toate gesturile sale, de la scărpinat până la gândit cu deștu’ la tâmplă, sunt publicitate de întreaga presă. Era normal ca o vizită de lucru a premierului și, evident, conferința de presă din final să se bucure de o reflectare mediatică ieșită din comun. Noutatea, deși eu i-aș spune mai degrabă bizareria, apare în clipa când luăm cunoștință de vorbele spuse de președintele Consiliului Județean Maramureș imediat după mai mult decât tradiționalul Bună ziua:

„Bine aţi venit la conferinţa de presă organizată astăzi la sediul Consiliului Judeţean! Am onoarea să salut prezența premierului României, domnul Florin Cîțu, a domnului primar al Clujului, domnul Emil Boc, a domnului Rareș Bogdan, europarlamentar, și a domnului Robert Sighiartău, deputat și secretar general al Partidul Național Liberal.”

Ce ne-a dezvăluit chiar de la început președintele Consiliului Județean?

Că în vizita așa zisă de lucru în județul Maramureș premierul României a fost însoțit de trei politicieni fără nicio legătură cu Guvernul României:

Emil Boc, primarul Clujului;

Rareș Bogdan, europarlamentar;

Robert Sighiartău, deputat.

E drept, cei trei fac parte din conducerea PNL. Numai că asta nu justifică prezența lor alături de premier într-o vizită de lucru ținând în exclusivitate de actul de guvernare. Admițând că Florin Cîțu, premier al României din partea Partidului Național Liberal, ar fi vrut să arate colegilor din fruntea partidului ce mari realizări are guvernul de Centru-Dreapta în Maramureș, era normal ca numărul celor din conducerea Partidului să fie mult mai mare decât trei și mai ales să cuprindă și alte personalități PNL. Spun asta, deoarece Emil Boc, Rareș Bogdan și Robert Sighiartău sunt trei dintre cei mai înflăcărați susținători ai candidaturii lui Florin Cîțu la președinția PNL. Ba chiar judecând după evoluția faptelor de ultimele luni am putea spune fără a greși că Emil Boc, Rareș Bogdan și Robert Sighiartău sînt liderii Grupării anti Ludovic Orban din Partidul Național Liberal, Grupare care a pus la cale până acum două puciuri împotriva președintelui în exercițiu al Partidului și care consideră Congresul din 25 septembrie 2021 ca un mijloc de a-l debarca definitiv pe Ludovic Orban din fruntea Partidului Național Liberal. La o adică, indulgenți cu firea omenească fiind, am admite prezența lui Emil Boc, a lui Rareș Bogdan și a lui Robert Sighiartău alături de premier la conferința de presă de la Baia Mare. Putem presupune, apelând la telenovelă, că Robert Sighiartău, Emil Boc și Rareș Bogdan au insistat pe lângă premier să-i ia cu el în vizita din Maramureș pentru a vedea frumusețile patriei din partea de Nord a României. Numai că Rareș Bogdan și Emil Boc au luat cuvântul la conferința de presă dedicată, potrivit agendei lui Florin Cîțu, concluziilor trase de premier din vizita în Maramureș. Au luat cuvântul nu pentru a interpreta o Simfonie a Maramureșului, nici măcar pentru a lăuda guvernarea de Centru-Dreapta și, evident, a denunța Ciuma Roșie, ci pentru a-l cânta pe Florin Cîțu în ipostaza de candidat la șefia PNL. Prezența celor trei confirmă bănuiala potrivit căreia la Baia Mare a avut loc un moment din campania electorală angajată de gruparea anti Ludovic Orban din Partidul Național Liberal în perspectiva Congresului. Bănuială întărită și de alegerea județului pentru vizită. Consiliul Județean Maramureș e condus de Ionel Bogdan, membru de frunte al Grupării care-l susține pe Florin Cîțu la conducerea Partidului. Și ca la orice miting electoral demagogia a fost la ea acasă. Rareș Bogdan a descris în culori mai mult decât trandafirii sprijinul de care se bucură în PNL candidatul Florin Cîțu, iar Emil Boc a apelat de îndată la un clișeu al Dreptei din perioada de bătălie cu Ciuma Roșie pentru a argumenta de ce-l susține pe Florin Cîțu:

„Pentru un motiv particular, egoist, care ţine de familia mea, de fetele mele. Eu vreau ca ele să trăiască în România. Se apropie de sfârşitul ciclului universitar şi îmi doresc ca viitorul lor să fie aici, în ţara asta. Ori, ştim că sunt patru milioane de români în afara României. Cum îi aducem pe cei care au plecat de acasă? Cum îi împiedecăm pe cei care astăzi stau cu un picior să treacă graniţa, pentru a munci în UE? Asta nu se poate face decât printr-o politică liberală. Nu se poate face decât printr-o orientare care să pună accent pe producere de prosperitate, de bogăţii, ca să ai după aceea ce să împarţi, să aduci calitatea vieţii, să aduci locuri de muncă, să aduci sănătate, educaţie mai bună. Cine poate face acest lucru? (…) Care este omul din acel partid care poate da o direcţie şi partidului, şi ţării în această direcţie? Am spus-o cu sinceritate nu de acum, nu de ieri: este actualul premier al României, care are viziune, capacitate, înţelege lucrurile, este un liberal autentic, pur sânge, pentru care, repet, producerea de prosperitate pentru toţi românii este regula şi care poate, prin politicile pe care le susţine, să ne dea acea Românie liberală, capabilă să aibă prosperitate acasă, pentru toţi”.

Mai sunt până la Congresul PNL trei luni mari și late. Trei luni în care țara va fi sub influența nefastă a Războiului civil din PNL. Printre efectele dezastruoase pentru țară se numără și ceea ce s-a întâmplat la Baia Mare:

Folosirea resurselor funcției de premier nu pentru exercitarea funcției de premier, ci pentru campania electorală din cadrul PNL. Pe lângă lipsa de fair play (adversarul, Ludovic Orban nu poate beneficia pe gratis de publicitatea mediatică de care dispune premierul) folosirea funcției de premier pentru bătălia electorală din PNL e și un categoric abuz în serviciu.