Duminică, 12 iulie, începând cu ora 10:30, Maria TV va transmite în direct Sfânta Liturghie de primiție a părintelui Iosif Butacu, celebrată la Biserica romano-catolică „Sfântul Anton” din Baia Mare.

Credincioșii sunt invitați să se alăture acestui moment deosebit de har și bucurie spirituală, însoțind prin rugăciune începutul slujirii pastorale a unui preot nou hirotonit.

Să ne unim cu toții în rugăciune și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra misiunii pe care părintele Iosif Butacu o începe în slujba Bisericii și a credincioșilor.