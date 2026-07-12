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Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa au fost sesizați de o femeie din localitatea Ariniș, de 37 de ani, cu privire la faptul că soțul ei, în vârstă de 60 de ani, provoacă scandal.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, ocazie cu care au constatat că cele sesizate se confirmă.

Pe fondul unor discuții în contradictoriu, bărbatul ar fi amenințat-o pe soția sa cu acte de violență, iar, ulterior, ar fi agresat-o fizic.

La fața locului a intervenit și un echipaj S.M.U.R.D. pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, iar în urma răspunsurilor oferite s-a stabilit că există risc iminent, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și i-au montat bărbatului un dispozitiv de monitorizare electronică.

În continuare, în cadrul unui dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare, polițiștii efectuează cercetări sub supravegherea procurorului de caz.