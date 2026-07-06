Duminică, 5 iulie a.c., în jurul orei 15.50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că, pe D.N.18, la ieșire din localitatea Mara înspre orașul Baia Sprie, a avut loc un accident de circulație.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din primele verificări efectuate a reieșit că, un tânăr de 24 de ani care ar fi condus o motocicletă, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, iar ulterior ar fi intrat în coliziune cu un parapet metalic.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea tânărului.

Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal din Sighetu Marmației în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.

Sezonul cald aduce și riscuri în trafic, astfel că, pentru siguranța tuturor participanților, polițiștii rutieri maramureșeni adresează o serie de recomandări motocicliștilor:

-adoptați o conduită preventivă în trafic;

-utilizați echipamentul de protecție și respectați cu strictețe regulile de circulație;

-respectați regimul legal de viteză;

-adaptați viteza la condițiile meteo și de drum;

-evitați manevrele bruște care pot surprinde ceilalți participanți la trafic.