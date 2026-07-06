Clubul a oficializat transferul atacantului Alexandru Buziuc, un jucător cu experiență vastă în fotbalul românesc, care vine să întărească compartimentul ofensiv al echipei.

Cu sute de meciuri disputate la nivelul primelor două eșaloane, Buziuc a evoluat de-a lungul carierei pentru cluburi importante precum Gaz Metan Mediaș, Academica Clinceni, FCSB, CS Mioveni, CSA Steaua, Ceahlăul Piatra Neamț, Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara.

Atacant puternic, implicat în ambele faze ale jocului și remarcat pentru determinarea sa, Alexandru Buziuc vine cu ambiția de a contribui la îndeplinirea obiectivelor echipei și de a lupta pentru fiecare punct.