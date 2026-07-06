Începând cu 1 septembrie , în Episcopia romano-catolică de Satu Mare vor intra în vigoare mai multe schimbări în rândul clerului, în urma deciziei episcopului diecezan Schönberger Jenő.

Printre modificările care vizează și județul Maramureș se numără numirea preotului Ferenc-István Melega, proaspăt hirotonit, ca preot vicar la Parohia „Sfântul Carol Borromeu” din Sighetu Marmației. Tot aici va sluji și preotul Miguel Angel Alcalde Orozco, transferat de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Turț.

Preotul Alexandru Irimia Bîndăroi va părăsi Parohia „Sfântul Carol Borromeu” din Sighetu Marmației și va fi numit vicar la Parohia „Sfântul Ioan Nepomuk” din Huta Certeze.

În Baia Mare, preotul Claudino Jose Cleiton va fi transferat de la Parohia Catedralei din Satu Mare la Parohia „Sfânta Treime”, în timp ce preotul István Vagrin va face drumul invers, fiind numit vicar la Catedrala romano-catolică din Satu Mare.

Alte schimbări îi privesc pe preotul Barnabás Barta, care va deveni paroh la Parohia „Sfinții Petru și Pavel” din Ocna Șugatag, și pe preotul Jenő Magász, care va prelua conducerea Parohiei „Sfânta Elisabeta” din Baia Mare.

Totodată, preotul Daniel Garcia Fernandez este eliberat din funcția de la Parohia „Sfântul Ștefan Rege” din Iojib și va desfășura, pe perioadă nedeterminată, activitate de evanghelizare în cadrul Drumului Neocatecumenal, sub coordonarea conducerii internaționale a acestei mișcări.

Odată cu schimbările de personal, vor fi reorganizate și responsabilitățile pastorale ale unor parohii. Astfel, Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung la Tisa va fi administrată de Parohia „Sfântul Carol Borromeu” din Sighetu Marmației, iar Parohia „Sfântul Ștefan Rege” din Iojib, împreună cu filialele sale, va trece în administrarea Parohiei „Cristos Regele” din Negrești Oaș. De asemenea, filiala Bixad-Trip va fi preluată de Parohia „Sfântul Ioan Nepomuk” din Huta Certeze.

Reprezentanții Episcopiei îi îndeamnă pe credincioși să îi însoțească în rugăciune pe preoții care își încep noile misiuni pastorale, pentru ca aceștia să își desfășoare activitatea cu dăruire, bucurie și binecuvântarea lui Dumnezeu.