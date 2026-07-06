La data de 5 iulie a.c, în jurul orei 14.50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, care desfășurau activități specifice in comuna Petrova , au oprit un autoturism condus de către un bărbat din aceeași localitate.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, polițiștii au efectuat testarea cu aparatura din dotare. Rezultatul a indicat concentrația de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.