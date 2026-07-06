Duminică, 05 iulie a.c., în jurul orei 09.50, polițiștii Secției 1 Poliţie Rurală Groși au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că, pe D.J. 182, în localitatea Lăschia s-a produs un accident rutier cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului ocazie cu care au constatat faptul că, un bărbat de 32 de ani care conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers intrând astfel în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 41 de ani.

În urma impactului a rezultat rănirea unuia dintre conducătorii auto care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei în cauză au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Polițiștii continuă cercetările.