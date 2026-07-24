NU aruncați în canalizare șervețele umede, pamperși, articole de igienă personală, lenjerie intimă, ambalaje din carton sau plastic, uleiuri, grăsimi sau substanțe chimice!

Cele mai mari probleme la rețeaua de canalizare le întâmpinăm însă din cauza șervețelelor umede care formează dopuri de grăsime pe conducte sau blochează pompele stațiilor de pompare, provocând avarii.

Sănătatea noastră și a copiilor noștri poate fi pusă în pericol prin aceste obturari ale sistemului de canalizare, care pot deveni focare de infecții.

În pofida numeroaselor campanii de conștientizare desfășurate de către societatea noastră, mare parte dintre utilizatori continuă să folosească canalizarea pe post de coș de gunoi, aruncând materiale și substanțe care nu au ce căuta aici. Utilizarea incorectă a canalizării atrage după sine o serie de probleme, cum ar fi înfundarea sistemului cu deșeuri care nu au cum să fie transportate de acesta către stația de epurare, ceea ce conduce la disconfortul utilizatorilor și al operatorului de apă și canal VITAL S.A.

Mai jos, puteți observa ce au găsit colegii noștri în canalizarea de pe străzile Băii și Viilor din orașul Seini!

Prin respectarea acestor reguli simple ne puteţi ajuta în activitatea noastră, iar astfel vă arătați grija față de siguranţa locuinţei, a bunurilor, a comunităţii din care faceți parte și a mediului înconjurător.

În speranța că veți înțelege corect solicitarea noastră, vă mulțumim anticipat!