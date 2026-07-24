Alerta de pe nava Christina B, sub pavilion Liberia, a fost primită de ANR la ora 23:55. Cargoul cu 17 membri în echipaj, încărcat cu cărbune din SUA pentru Ucraina, se afla aproxmativ 20 mile marine travers de Sfântu Gheorghe. A anunțat prin canalul maritim de comunicare că ar fi fost lovită de o dronă maritimă, în bordul tribord, în zona magaziei nr 6.

În urma impactului, nava a suferit o înclinare de 5 grade la tribord. Inițial, comandantul cargoului a cerut evacuarea, însă a revenit asupra deciziei. Niciun marinar nu a fost rănit, iar nava își poate continua deplasarea.

Cu toate acestea, ANR a pregătit navele de salvare Apollo și Artemis ale ARSVOM, în caz de nevoie.

De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului de Interne a executat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației din teren.

Nava Christina B se află în marș și așteaptă instrucțiuni din partea armatorului.

Pentru verificări tehnice și remedierea avariei, are două opțiuni. Să se îndrepte spre Constanța sau spre Varna.