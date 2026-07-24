Guvernul României a aprobat, joi, prin memorandum, inițierea demersurilor pentru modificarea acordului dintre România și Ucraina privind deschiderea noului punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Bila Terkva, astfel încât acesta să răspundă mai bine nevoilor comunităților locale și traficului transfrontalier.

Potrivit Executivului, modificarea vizează menținerea în regim permanent (24/24) a Punctului de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației – Solotvino, inclusiv după operaționalizarea noului punct Sighetu Marmației – Bila Terkva. Totodată, autoritățile propun ca noul punct de frontieră să permită și accesul pietonal.

În forma actuală, acordul prevede că, după deschiderea punctului Sighetu Marmației – Bila Terkva, actualul PTF Sighetu Marmației – Solotvino nu ar mai funcționa permanent, ci doar pentru trafic pietonal, în intervalul orar 08:00 – 20:00.

Guvernul arată că această modificare răspunde solicitărilor venite din partea comunității românești din Ucraina, a autorităților locale și a mediului de afaceri din județul Maramureș, care au semnalat necesitatea menținerii mobilității persoanelor, a continuității activităților economice și a accesului rapid la serviciile de urgență între cele două state.

Demersul are la bază evaluările misiunilor diplomatice ale României și Ucrainei și concluziile reuniunilor tehnice bilaterale, în cadrul cărora partea ucraineană și-a exprimat disponibilitatea de a analiza menținerea în funcțiune, în regim permanent, a actualului punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației – Solotvino.