CFR S.A. este cel mai mare angajator din România cu un număr de 24.000 de angajați, conform celor mai noi date statistice.

Căile Ferate Române este una dintre cele mai contestate companii de stat, dar chiar și în aceste condiții rămâne angajatorul cu cei mai mulți salariați în țară. În topul companiilor cu cei mai mulți angajați se regăsesc și Romsilva, dar și companii private.

În ciuda numărului mare de angajați, CFR S.A. nu o duce foarte bine. Conform datelor financiare pentru anul 2025, comapnia a avut o pierdere netă de 432 de milioane de lei la o cifră de afaceri de 1,2 miliarde de lei. Vânzările per angajat s-au situat la 49.000 lei, iar pierderea per angajat a ajuns la 18.000 lei. Compania este deținută integral de statul român, prin Ministerul Transporturilor.

Pe locul al doilea în clasamentul companiilor cu cei mai mulți angajați regăsim Kaufland. Colosul german are peste 15.000 de angajați și în România. Pe locul al treilea se clasează Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, cu puțin peste 13.000 de salariați.

Pe locurile 4 și 5 se situează Dedeman și Carrefour, două companii care au aproximativ 12.700 de angajați.

Analiza a fost reallizată de o companie specializată în informații de afaceri în baza raportărilor anuale ale firmelor din România către ANAF.