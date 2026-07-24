Comunitatea din Șieu se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare duminică, 26 iulie 2026, odată cu desfășurarea Festivalului-Concurs „Mândru-i jocu’ prin Șieu”, un eveniment dedicat promovării și valorificării tradițiilor autentice din Maramureș.

Organizatorii au făcut public programul oficial al manifestărilor, care va debuta la ora 10:30, la Căminul Cultural din Șieu, unde concurenții care evoluează cu partituri vor participa la probele de sunet alături de orchestra festivalului.

De la ora 11:00, toți concurenții sunt așteptați la adunarea generală, iar la 11:30 va începe una dintre cele mai spectaculoase momente ale zilei – Parada Portului Popular. La defilare vor participa instrumentiști, soliști și ansambluri de dansuri populare, acompaniați de orchestra festivalului, sub conducerea muzicală a dirijorului Ioan Dunca.

Deschiderea oficială a festivalului este programată pentru ora 12:00 și va fi marcată de evoluția copiilor din Ansamblul folcloric „Zestrea Șieului” Maramureș, precum și de primirea oficialităților.

Festivalul-concurs „Mândru-i jocu’ prin Șieu” își propune să promoveze folclorul autentic și să aducă în prim-plan tineri interpreți, instrumentiști și ansambluri de dansuri populare, contribuind la păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural al Maramureșului.

Organizatorii îi invită pe iubitorii de tradiții și folclor să participe la eveniment și să celebreze împreună valorile culturale ale zonei.