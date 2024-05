Dora Debreczeni, semifinalista de la Românii au Talent 2024, are 8 ani și vine din județul Maramureș, localitatea Seini. Micuța concurentă a venit la emisiunea de talente pentru a le arăta tuturor talentul cu care a fost înzestrată.

Încă de când și-a făcut apariția în fața camerelor de filmare, ea a dat dovadă de o naturalețe ieșită din comun și a cucerit inimile tuturor. Marea ei pasiune este muzica, pe care o are de la o vârstă fragedă. Astfel, de-a lungul anilor, ea a participat la numeroase concursuri și festivaluri, ba chiar a fost chemată să încânte publicul și la zilele orașului său natal.

„Mă numesc Dora Debreczeni Maria, am 8 ani, vin din județul Maramureș, localitatea Seini.

Locuim lângă o pădure, avem o grădină cu peri, prune. Avem porci, găini și doi câini. Eu în seara aceasta am venit să vă cânt. De exemplu, la zilele Seiniului, am provocat unii oameni să se ridice în picioare de la scaun și să danseze.”, a spus semifinalista de la Românii au Talent 2024, în cadrul interviului de la audiții.

Atunci când ți-a făcut apariția pe scenă, copila de doar 8 ani a cucerit inimile juraților prin naturalețea și sinceritatea sa.

Mai mult decât atât, aceasta a dat dovadă de un simț al umorului ieșit din comun pentru un copil de vârsta ei. Ei bine, micuța a lăsat toate emoțiile deoparte și s-a prezentat în fața juraților ca un adevărat artist, ba chiar le-a povestit întâmplări din viața sa.