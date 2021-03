Premieră pentru piața românească de artă – o operă de mari dimensiuni, semnată de artistul contemporan Adrian Ghenie, este scoasă la licitație pentru prețul de pornire de 100.000 de euro. Casa de licitații care derulează concursul spune că atât prețul cât și mărimea operei fac ca ”Energia”, lucrarea lui Ghenie, să reprezinte cea mai valoroasă lucrare din cele aproximativ două sute de capodopere din licitație, programată în 23 martie.

”Cel mai bine cotată și, totodată, cea mai mare operă semnată de Ghenie care a fost scoasă la vânzare până în prezent în România, are doi metri și imaginează o lume astrală, care se naște din propria ei energie”, arată casa de licitații Artmark.

O lucrare cu aceeași tematică, însă având dimensiunea la jumătate, a fost adjudecată în cadrul ultimei Licitații de Artă Postmodernă și Contemporană din luna februarie pentru suma de 110.000 de euro.

La licitația programată peste câteva zile Ghenie mai este prezent și cu un portret al poetului portughez Fernando Pessoa, o lucrare care poartă numele acestuia și care are un preț de pornire de o mie de euro. Opera este una dintre cele șapte ce ilustrează seria dedicată poemului ”The Raven” scris de Edgar Allan Poe.

Cele două opere semnate Adrian Ghenie, alături de cele aproximativ două sute de opere semnate de mari maeștri ai artei românești, pot fi admirate Palatul Cesianu-Racoviță până marți, 23 martie, ziua licitației.

Adrian Ghenie s-a născut în 1977 la Baia Mare, a absolvit Universitatea de Artă și Design din Cluj în 2001. E unul dintre co-fondatorii galeriei Plan B din Fabrica de Pensule, alături de Mihai Pop.

A expus între altele în Veneția, Praga, San Francisco și altele, iar în 2015 a reprezentat România la Bienala de la Veneția. Are lucrări, între altele, la Museum of Contemporary Art în Los Angeles sau San Francisco Museum of Modern Arts. E artistul român cu cele mai scumpe lucrări pe piața internațională.