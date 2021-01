Totodată solicit public

Uniunea Salvați România – USR

sa clarifice public ce rol are Statutul USR si declarațiile de necolaborare obligatorii in partid, daca un membru de partid, propulsat fals lider incalca aceste principii cu atâta dezinvoltura? Mai jos link către anuntul in care se specifica obligativitatea acestei declarații. Nu găsesc in Statut, daca ma poate ajuta un userist, please.