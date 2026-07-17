Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în data de 1 august, în intervalul orar 09:00 – 18:00, platoul pietonal din Piața Libertății va găzdui un eveniment dedicat Zilei Naționale Salvamont.

Manifestarea este organizată la solicitarea Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș și are ca scop promovarea activității salvatorilor montani, precum și familiarizarea publicului cu misiunile și echipamentele utilizate în intervențiile de salvare.

Pe parcursul zilei vor avea loc demonstrații practice, ateliere interactive, prezentări de echipamente și tehnici de intervenție, dar și alte activități menite să aducă mai aproape de comunitate activitatea echipelor Salvamont.

Băimărenii și turiștii sunt invitați să participe la eveniment și să descopere îndeaproape munca celor care intervin pentru salvarea vieților în zonele montane.