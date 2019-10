„Salut Iulian,

Cred că până la această oră ai aflat că the shit hit the fan iar EMAG este în centrul unui scandal cât casa. Știu că EMAG are departament de Marketing iar de comunicarea publică a companiei se ocupă firme specializate însă cred că de această dată este nevoie să reacționezi chiar tu.

Băieții și fetele de la Papaya Advertising au decis să rescrie istoria și s-au gândit să-l facă erou al libertății pe un domn în vârstă, unul Mihai Șora. Dacă cei de la Papaya Advertising făceau acest lucru pe banii lor nu era problema mea sau a ta. Dar din păcate tu și cu mine plătim această campanie imbecilă care rescrie pur și simplu istoria și-l transformă în erou pe un domn care este foarte departe de acest statut.

Spun că tu plătești acestă campanie pentru că tu ești șeful EMAG iar eu o plătesc pentru că sunt client EMAG și deci îți asigur ție banii pentru bugetul de branding și comunicare publică.

Așadar, acum că au apărut mii de reacții pe rețelele de socializare, nu pot să nu te întreb, rugându-te în același timp să fii sincer cu mine: tu ai girat imbecilitatea asta sau vreun șefuleț rătăcit de la Marketing?

Dacă nu ai fost tu cel care a decis ca mizeria asta cu Mihai Șora să fie imaginea EMAG atunci tot mai există o speranță. Dacă însă tu ai fost decision maker în acest caz mă tem că e prea târziu.

Acum, că scandalul e în toi, ai dat măcar un scurt search pe Google să vezi cine a fost Mihai Șora? Știi că acest personaj nu este membru al Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România? Știi ce este acela un „deținut politic” Ai găsit cumva un singur editorial, un articolaș ceva, semnat de acest Șora în care a combătut politica stalinistă din anii ’40 de lichidare a elitelor? Dacă nu există așa ceva atunci mă tem că ceea ce faceți voi, tu și EMAG, este o rescriere abjectă a istoriei, una cel puțin la fel de abjectă ca existența regimului comunist în România.

Te rog să reacționezi și te rog să-mi răspunzi la o întrebare banală: tu ai auzit de Elisabeta Rizea sau de Ion Gavrilă Ogoranu? De Tudor Greceanu ai auzit? Dar de Valeriu Gafencu?

Aștept reacția ta publică, Iulian. Zilele următoare vreau să-mi cumpăr mai multe electrocasnice și vreau să văd dacă îți pasă dacă le cumpăr de pe EMAG sau de altundeva.

În speranța unei reacții firești!” – Dan, client EMAG de mai bine de 15 ani